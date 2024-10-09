Mezardaki Cem Garipoğlu

Hafızalara kazınan Münevver Karabulut cinayeti, katilin mezarının açılmasıyla gündemden düşmüyor. Cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun "ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğu" iddiaları üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrası Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri gerçekleştirildi. Mezardan çıkarılan parçalardan alınan DNA örnekleri ile Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri yüzde 99,9 uyuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule Garipoğlu ile uyuştuğu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi yapılıp intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu ifade edildi.