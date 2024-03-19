Üç ilde eş zamanlı 'MAHZEN-13' operasyonu: Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13' operasyonlarında iki ayrı şuç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
📌Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,
📌Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,
📌Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,
📌3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,
📌Silah ticareti yaptıkları,
📌Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
📌16 adet ruhsatsız tabanca,
📌2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,
📌10 adet tüfek,
📌Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.