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Üç ilde eş zamanlı 'MAHZEN-13' operasyonu: Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu organize suç örgütü çökertildi

İzmir merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:07 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 08:30 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
İzmir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler
İzmir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13' operasyonlarında iki ayrı şuç örgütünün çökertildiğini açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

📌Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,

📌Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,

📌Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,

📌3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,

📌Silah ticareti yaptıkları,

📌Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyonlar sonucu:

📌16 adet ruhsatsız tabanca,

📌2 adet tam otomatik uzun namlulu silah,

📌10 adet tüfek,

📌Çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.



#İzmir
#Mahzen operasyonu
#Tahsim Aktaş
#Murat Hanaylıoğlu
2 saat önce
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