UFO değil bulut: Bursa semalarında oluştu görenlerin ilgi odağı oldu

Bursa semalarında dün sabah saatlerinde oluşan mercek bulutu görenlerin ilgi odağı oldu. Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulutun görüntüleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO’ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, “mercek” adı verilen bulut türünün dağ ve tepelerin üzerinde oluşabileceğini söyledi. Bulutun havanın dalgalanmasıyla meydana geldiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti: “Yağış yapacak kadar güçlü bir sistemi yok. Yatay hareket eden bir hava dalgasının topoğrafyadaki yer şekillerine bağlı olarak adeta dalga yapmasıyla yukarı seviyelerde suyun yoğunlaşması şeklinde oluşuyor.” Çelik, mercek bulutun hareketli bir tür olmadığını ve durağan görüntü sergilediğini aktardı. Bu türe genellikle yüksek kesimlerde rastlandığına vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti: “Meteorolojik olarak çok önemli bir bulut değil. Genellikle yer şekillerinden oluyor. Dağlarda ve tepelerin üzerinde oluşabilir. Dağların zirvelerinde daha çok görülür. Herhangi bir riski yoktur. Diğerlerinden tek farkı hatlarının daha belirgin olmasıdır. Bu nedenle biraz daha farklı görünür diğerlerinden. O da suyun yoğunlaştığı katman ile ilgili.”