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UFO’lu savunma: Ongun uçtu

UFO’lu savunma: Ongun uçtu

Muhammed Vefa Yürekli
04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Murat Ongun.
Murat Ongun.

Örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Murat Ongun, mahkemede savunma yerine fantastik edebiyat denemesi yaptı. İddianameyi Frankenstein’a, yargıyı ‘uçmayan bir UFO’ya benzeten Eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, mahkeme salonunu bilim kurgu film setine çevirdi.

Eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının dün görülen 59’uncu celsesinde savunma yaptı. İddianamede 64 eylemden sorumlu tutulan ve Ekrem İmamoğlu’nun gayriresmî ağını yönetmekle suçlanan Ongun, hakkındaki suçlamalara savunma yapmak yerine Frankenstein, Real Madrid, UFO ve Putin örnekleriyle sunum gerçekleştirdi.

FRANKENSTEIN BENZETMESİ

Tüm hukuki isnatlar karşısında garip benzetmelere başvuran Ongun, “UFO var ya başkanım, uzaylılar, Unidentified Flying Object, yani tanımlanamayan uçan nesne. Nesne dediğimiz şey. Bizde de hukuk, tanımlanamayan şey. Zaten uçmuyor da” sözleriyle yargıyı eleştirdi. İddianameye ilişkin “Sayın Başkan, bu iddianame Dr. Frankenstein’ın eseri gibidir. Onun gibi saldırgan ve acımasızdır” diyen Ongun, iddianameye “eser”, savcılığa “yazar” yakıştırması yaptı. Ongun, savunmasının bir kısmında da belediyeciliğin sözde kökeninden bahsetti: “Belediyeler, Avrupa’da özünde aristokrasiye, saraylara alternatif olarak doğmuş yapılardır.”




#CHP
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