UFO’lu savunma: Ongun uçtu

Eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının dün görülen 59’uncu celsesinde savunma yaptı. İddianamede 64 eylemden sorumlu tutulan ve Ekrem İmamoğlu’nun gayriresmî ağını yönetmekle suçlanan Ongun, hakkındaki suçlamalara savunma yapmak yerine Frankenstein, Real Madrid, UFO ve Putin örnekleriyle sunum gerçekleştirdi.

Tüm hukuki isnatlar karşısında garip benzetmelere başvuran Ongun, “UFO var ya başkanım, uzaylılar, Unidentified Flying Object, yani tanımlanamayan uçan nesne. Nesne dediğimiz şey. Bizde de hukuk, tanımlanamayan şey. Zaten uçmuyor da” sözleriyle yargıyı eleştirdi. İddianameye ilişkin “Sayın Başkan, bu iddianame Dr. Frankenstein’ın eseri gibidir. Onun gibi saldırgan ve acımasızdır” diyen Ongun, iddianameye “eser”, savcılığa “yazar” yakıştırması yaptı. Ongun, savunmasının bir kısmında da belediyeciliğin sözde kökeninden bahsetti: “Belediyeler, Avrupa’da özünde aristokrasiye, saraylara alternatif olarak doğmuş yapılardır.”