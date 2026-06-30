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Genel Merkez’den iletişim atağı

Genel Merkez’den iletişim atağı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.

CHP’de Genel Merkez ile TBMM Grubu arasında yaşanan yetki ve meşruiyet mücadelesi yeni bir aşamaya geçti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grubu üzerindeki hâkimiyetini sürdüren Grup Başkanı Özgür Özel’in kamuoyu üzerindeki iletişim etkisini azaltmak istiyor. Genel Merkez’in salı günlerine yoğunlaştırdığı toplantı trafiğiyle Özgür Özel’in grup kürsüsünden oluşturduğu gündemin etkisini azaltacak. Önümüzdeki süreçte teşkilat ve disiplin mekanizmaları üzerinden de yeni tasarruflar gelebileceği bildiriliyor.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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