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Özgür Özel'in çorabındaki detay dikkat çekti

Özgür Özel'in çorabındaki detay dikkat çekti

09:1229/06/2026, Pazartesi
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bir ev ziyaretinde çekilen fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta bağdaş kurarak oturduğu görülen Özel'in giydiği çorapların üzerinde adının ve soyadının yer aldığı ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.

Özgür Özel'in bir ev ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.


Ziyaret ettiği evde bağdaş kurarak oturduğu görülen Özel'in çoraplarındaki yazı, fotoğrafı gören kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.



Adını yazdırmış


Özel'in giydiği çorapların üzerinde kendi adının ve soyadının yazdığı açıkça görüldü.


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