Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, geçirdiği ameliyatın ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Taburcu olurken çekilen fotoğrafta oyuncunun sağlığının ve moralinin iyi olduğu gözlendi.

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, sağlığıyla ilgili zor günleri geride bırakıyor. Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Özkan, oldukça zor bir dönem geçirdi.

Bir süredir hastanede olan ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan, organ bağışı ile yeniden sağlığına kavuştu.

11 saat süren kritik ameliyat sonrası hastanede iyileşme sürecine giren Özkan'dan sevindiren haber geldi.

Taburcu oldu

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, uzun süren tedavi sürecinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Taburcu olurken çekilen fotoğraflarda Özkan’ın sağlığının iyi olduğu görüldü.

Sosyal medyada, Ufuk Özkan’ın ameliyat sonrası sağlık durumunun kötü olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Yeniden yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti

Ameliyat sonrası durumunun kötü olduğuna dair söylentilere sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile cevap veren oyuncu, iyi olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti;

"Bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Ya kim çıkarıyor bu haberleri ya?
Çok şükür Allah’a aslanlar gibiyiz, her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem neler falan…
Yok alakası bak görüyorsun canlı canlı buradayım çok şükür, itibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Allah’a emanet olun."



