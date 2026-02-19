Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, geçirdiği ameliyatın ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Taburcu olurken çekilen fotoğrafta oyuncunun sağlığının ve moralinin iyi olduğu gözlendi.
Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, sağlığıyla ilgili zor günleri geride bırakıyor. Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Özkan, oldukça zor bir dönem geçirdi.
Bir süredir hastanede olan ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan, organ bağışı ile yeniden sağlığına kavuştu.
11 saat süren kritik ameliyat sonrası hastanede iyileşme sürecine giren Özkan'dan sevindiren haber geldi.
Taburcu oldu
Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, uzun süren tedavi sürecinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Taburcu olurken çekilen fotoğraflarda Özkan’ın sağlığının iyi olduğu görüldü.
Sosyal medyada, Ufuk Özkan’ın ameliyat sonrası sağlık durumunun kötü olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Yeniden yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti
Ameliyat sonrası durumunun kötü olduğuna dair söylentilere sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile cevap veren oyuncu, iyi olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti;