Ukrayna: Batının silah desteği yetersiz

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzni, Washington Post gazetesine verdiği söyleşide, karşı saldırının beklenenden yavaş ilerlemesinde, modern savaş uçaklarından topçu birliklerindeki yetersiz mühimmata kadar, yeterli ateş gücüne sahip olmalarını gösterdi. Batı’nın ihtiyaç duydukları silahları teslimde yavaş davranmasından şikayet eden Zaluzni, Kiev’in Batılı destekçilerinin bir hava desteği olmadan saldırı başlatmayacaklarını ancak hala kendilerinin müttefikleri tarafından söz verilen F-16 uçaklarını beklediğini, “120 uçağa ihtiyacım yok, belirli sayıda olması yeterli olurdu” sözleriyle dile getirdi.

Mark Milley Valeri Zaluzni

Savaş uzun sürecek

Öte yandan, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı destekleyen ABD’den Ukrayna’nın hızlı sonuç alma beklentisini boşa çıkaracak bir açıklama geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington’da yaptığı açıklama, Ukrayna’nın karşı saldırısının çok zor alacağını, kazanımlar elde etmenin çok uzun süre alacağı ve “çok çok kanlı” olacağı değerlendirmesinde bulundu. Milley karşı saldırının “İstikrarlı bir şekilde ilerlemek, çok zorlu mayın tarlalarında ilerlemek... Günde 500 metre, günde 1.000 metre, günde 2.000 metre” ilerlemesini sözlerine örnek gösterdi. ABD Genelkurmay Başkanının sözleri, “Washington Ukrayna’daki savaşın uzamasından rahatsız değil” yorumuna neden oldu.

Sanchez Kiev'de

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını dün İsveç'ten devralan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, ayağının tozuyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Dün sabah trenle Polonya'dan Kiev'e giden Sanchez, sosyal medya hesabından "İspanya'nın AB dönem başkanlığının ilk eyleminin Ukrayna ile birlikte olmasını istiyordum" paylaşımında bulundu. Sanchez, ayrıca "Tüm Avrupa'nın dayanışmasını Ukrayna hükümetine ve parlamentosuna aktaracağım. Avrupa'da barış sağlanana kadar Ukrayna halkına desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.







