Ülke yeniden yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, ülke genelinden uzaklaşan yağışlı havaya yeniden girileceğini bildirerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre perşembe günü yeni bir yağışlı havanın yurdumuzu etkilemesini bekliyoruz” diye konuştu.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, “Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege’de, İç Anadolu’nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu’nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz” dedi.