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Ülke yeniden yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, perşembe günü girilecek yeni yağışlı havanın yurdun genelini etkileyeceğini, pazartesi gününe kadar yağışların devam edeceğini söyledi.

18:00 . 7/06/2023 Çarşamba
IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Macit, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, ülke genelinden uzaklaşan yağışlı havaya yeniden girileceğini bildirerek, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre perşembe günü yeni bir yağışlı havanın yurdumuzu etkilemesini bekliyoruz” diye konuştu.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini dile getiren Macit, “Marmara’nın güneyi, Ege, İç Anadolu’nun batısında başlayacak yağmurlu yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamına yayılmasını bekliyoruz. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kısa süreli ve yerel olan yağışların perşembe günü İç Ege’de, İç Anadolu’nun kuzey batısında, cuma günü de İç Anadolu’nun kuzeyinde, Orta ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz” dedi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, önümüzdeki günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşecek hava olaylarına ilişkin ise şunları kaydetti:
“İstanbul’da önümüzdeki üç gün boyunca önemli bir yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı 24-25 dereceler civarında. Ankara’da perşembe günü akşam saatlerinde yağışımız başlıyor, cuma ve cumartesi aralıklı olarak devam edecek. Cuma günü Ankara’da kuvvetli gök gürültülü yağış bekliyoruz. İzmir’de ise perşembe günü için iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma günü sağanak yağışın gök gürültülü olarak devam ettikten sonra cumartesi yağış beklentimiz yok. İzmir’de de hava sıcaklığının 28 ila 30 derece civarında olmasını bekliyoruz.”
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerin hava durumuna dair de bilgiler veren Macit, “Deprem bölgesinde perşembe günü yağış yok ancak cuma ve cumartesi günü özellikle Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Elazığ, Malatya çevrelerinde yağışlar bekliyoruz. Sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışımız yok. Dolayısıyla deprem bölgesi cuma ve cumartesi yağışlı. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor” dedi. Macit, yurt geneli oluşacak yağışlı havanın yerel, kuvvetli ve kısa süreli oluşacağını, küçük ölçüde dolular beklendiğini ifade etti.
#Meteoroloji
#Abdullah Macit
#Hava durumu
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