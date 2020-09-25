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POLİTİKA

Ülkelere göre farklı politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği “Türkiye modeli” netleşiyor. Buna göre hem diplomaside hem de siyasette, ülkelere göre farklı politikalar ortaya koyulacak. Türkiye çıkarlarını gözeterek, bazı konularda ters düştüğü ülkelerle farklı ittifaklar kurabilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta il başkanları toplantısında söylediği ‘Kendimizle birlikte ister tarihi bağlara dayansın ister yeni ilişkiler olsun dostlarımız için de aynı mücadeleyi göstermekte kararlıyız. Bu Türkiye modelidir’ sözleri netleşiyor.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği “Türkiye modeli” ile hem diplomaside hem de siyasette, ülkelere göre farklı politikalar ortaya koyulacak. Bu kapsamda, Türkiye başta kendi çıkarlarını gözeterek, bazı konularda ters düştüğü ülkelerle farklı ittifaklar kurabilecek. Önümüzdeki dönemde, özellikle Doğu Akdeniz ve Libya konusunda daha ılımlı politika izleyerek, masada kalıcı çözümler aramasına da katkı sağlayacak.

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DİNAMİKLER DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği ‘Türkiye modelini’ AK Parti kurmayları ise şu sözlerle açtı: "Diyelim ki Suriye konuşulurken oluşan gruplaşma farklı olabiliyor. Libya ve Doğu Akdeniz’de farklı gruplaşmalar doğabiliyor. Soğuk savaşın o katı grupları artık söz konusu değil. Bağımsız bir ülke, her alanda ve konuda farklı bir politika ortaya koymak, farklı ittifaklar kurmak durumundadır. Bu eski dünyanın kalıplarıyla bakılabilecek bir mesele değil. Soğuk savaş sonrası dünyanın dinamiklerini anlamamız lazım."

HER KONUYA AYRI KOD

  • Türkiye’yi illa bir grubun ve yapının parçası halinde değerlendirmenin artık mümkün olmadığını belirten AK Parti kurmayları, “Bir yerde çatıştığımız bir ülkeyle, başka bir noktada birlikte hareket edebiliyorsunuz. Türkiye’yi her konuda aynı şekilde hareket eden bir ülke olarak kodlamak artık doğru bir yaklaşım değil. Türkiye, giderek gücünü daha da uluslararası alanda yansıtan bir ülke. Kendi menfaatlerine ve çerçevesine göre farklı konularda, farklı ittifaklar ve ilişkiler geliştirebilecek bir ülkedir” ifadelerini kullandılar.

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