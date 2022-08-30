Uludağ eteklerinde kamp keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle geleceğe daha donanımlı hazırlanan Bursalı çocuklar ve gençler özellikle yaz tatillerini de dolu dolu geçiriyor. Her yıl gençlerin sabırsızlıkla beklediği Kestel Alaçam İzcilik Kampı da kapılarını açtığı 27 Haziran’dan bu yana 11-17 yaş aralığında 800 genci, eşsiz Uludağ manzarasında buluşturdu. Kamp alanında ata binme, oryantring, okçuluk, bahçe tarımı, ilk yardım, AFAD eğitimi, telsiz ve itfaiye istasyonları, ateş ve ocak çeşitleri, doğada giyim ve kampçılık gibi izciye ve izciliğe dair birçok eğitim alan gençler, yaz tatillerini de oldukça verimli geçiriyor.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Çocukların ve gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özellikle gençler ve çocuklar bizim önceliğimiz. Gemlik Karacaali’de ve Kestel Alaçam’da olmak üzere iki ayrı gençlik kampımız var. Bu arada inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın da destekleriyle Orhaneli Göynükbelen’de muazzam bir gençlik kampı yeri yapıyoruz. Yılsonu itibariyle ilk etabını tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren kısmi olarak kullanmaya başlayacağız ama önümüzdeki yılsonu tamamını bitirmiş olacağız” dedi.

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HEM SOSYALLEŞİP HEM DE ÖĞRENİYORLAR

Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nda 12-13 ve 14-15 yaş kategorilerinde bu yıl 14 dönemde yaklaşık 3300 genci misafir ettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Kestel Alaçam Kampı’mızda da genç izcilerimiz, Uludağ’ın eteklerinde eşsiz doğa manzarası eşliğinde kamplarını yapıyorlar. İzcilik kampına katılan gençlerin sorumluluk bilincinin daha çok arttığını ve aileleriyle de daha uyumlu iletişim kurduklarını görüyoruz. Kamp yapmış olan çocuklarımızın bundan sonraki süreçte daha disiplinli, ailesiyle çok daha uyumlu hal ve tavır içerisinde olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tüm yavrularımıza güzel bir gelecek temenni ediyorum. Bu uğurda pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Onlara güzel bir geleceği temin etmenin heyecanını taşıyoruz” diye konuştu.

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