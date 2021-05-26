Uygulamadan kaçan sürücünün şehit ettiği polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Sitesi mevkiinde uygulama noktasında kaçmaya çalışan otomobilin çarptığı

Mustafa Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şehit polis memuru için Yalova’da tören düzenlendi.





DHA

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Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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İHA

Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi’nden konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin acılı eşi Ayşe Emanetoğlu ile annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu güçlükle ayakta durabildi.

İHA

Yalova İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Fındık, yaptığı konuşmada Mustafa Emanetoğlu’nun görevini yaptığı sırada kahramanca şehit olduğunu belirterek, “Bugün vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehidimize son görevimizi yapmak için buradayız.

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İHA

Bu vesileyle başta aziz şehidimiz Mustafa Emanetoğlu olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.

İHA

Mustafa Emanetoğlu

Kuran’ı Kerim ve duaların okunduğu törenin ardından şehidin cenazesi Kocaeli Kandıra ilçesine gönderildi.

AA

Şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne getirildi.

AA

Mezarlıkta kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova, Kocaeli ve Sakarya il emniyet müdürleri ile şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı.

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Şehit polis memuru mahalle mezarlığında toprağa verildi.