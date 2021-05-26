Gündem Uygulamadan kaçan sürücünün şehit ettiği polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YALOVA

Uygulamadan kaçan sürücünün şehit ettiği polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Yalova’da uygulama noktasından kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu Yalova’da düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli’ne gönderildi. Şehit polis memuru kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Uygulamadan kaçan sürücünün şehit ettiği polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
törende şehidin acılı annesi Zehra Emanetoğlu güçlükle ayakta durabildi.

Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Sitesi mevkiinde uygulama noktasında kaçmaya çalışan otomobilin çarptığı

Mustafa Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şehit polis memuru için Yalova’da tören düzenlendi.


DHA

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Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi’nden konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin acılı eşi Ayşe Emanetoğlu ile annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu güçlükle ayakta durabildi.

İHA

Yalova İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Fındık, yaptığı konuşmada Mustafa Emanetoğlu’nun görevini yaptığı sırada kahramanca şehit olduğunu belirterek, “Bugün vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehidimize son görevimizi yapmak için buradayız.

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Bu vesileyle başta aziz şehidimiz Mustafa Emanetoğlu olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.

İHA

Mustafa Emanetoğlu

  • Kuran’ı Kerim ve duaların okunduğu törenin ardından şehidin cenazesi Kocaeli Kandıra ilçesine gönderildi.

AA

Şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne getirildi.

AA

Mezarlıkta kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova, Kocaeli ve Sakarya il emniyet müdürleri ile şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Şehit polis memuru mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit polis memuru Barış Göl'e son görev: Göz yaşlarıyla uğurlandı
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Antalya’daki bir cinayetten hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş’ta kaldığı otele dün kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 polis yaralandı.
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Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
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ehit Polis Barış Göl’ün cenazesi bugün memleketi Osmaniye’ye getirildi. Şehit polis için Merkez Asri Mezarlık Cami’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Osman Göl, annesi Medine Göl, eşi Gülşah Göl, oğulları Osman (9), Aras Kaan (6) ve 6 aylık kızı Gökçe Göl ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, acılı baba Osman Göl'ü sakinleştirmeye çalıştı.
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Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu yanındaki fotoğrafını öpen baba Göl, Yiğidim, seni alnından öperim. Sana hakkım bir kere değil, yüzlerce binlerce kez helal olsun. Aslanım, yiğidim diyerek, gözyaşı döktü.
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Şehidin annesi Medine Göl de oğlunun fotoğrafını cenazeye katılanlara göstererek, Ben seni nasıl unuturum ciğerim diye ağıt yaktı.
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Kucağındaki 6 aylık kızıyla törende ayakta durmakta güçlük çeken Gökçe Göl'e ağladığını gören oğlu Osman, Babam ağlamanı ister miydi? dedi. İstemezdi annem, tamam ağlamıyorum diyerek oğlunun başını okşayan Gökçe Göl daha sonra kucağındaki bebeğiyle eşinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü, Bebeğine babasının fotoğrafını gösterdi.
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Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası, annesi, eşi ve çocuklarıyla yakından ilgilendi. Cenaze namazı sırasında şehidin çocuklarının yanında saf tutan Bakan Soylu, namaz sırasında Aras Kaan'a yardım etti.
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Şehit polis memuru Barış Göl'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra Bakan Soylu ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı. Şehidin oğulları da boyları yetmemesine rağmen babalarının tabutunun taşınmasına yardımcı oldu. Şehidin naaşı dualarla toprağa verildi.
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Şehit polis memuru Barış Göl'e son görev: Göz yaşlarıyla uğurlandı
Kahramanmaraş'ta gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısı tarafından tabancayla vurularak şehit edilen 40 yaşındaki polis memuru Barış Göl, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Bakan Soylu, birlikte saf tuttuğu şehidin 6 yaşındaki oğlu Aras Kaan'a cenaze namazı kılmasında yardımcı oldu.

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