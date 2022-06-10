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ANKARA

TÜBİTAK bir araştırmacıyı ücretsiz uzaya gönderecek: Başvurular başladı

Türkiye uzaya çıkmak için çalışmalarına hız verdi. TÜBİTAK tarafından Milli Uzay Programı kapsamında bir araştırmacı uzayda araştırma yapması için ücretsiz gönderilecek. Başvuru için son gün 4 Temmuz.

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Haber Merkezi AA
Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen 10 hedef projeden biri olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, 2023 yılı içerisinde, uzaya erişiminin sağlanması ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, bilimsel araştırmaları gerçekleştirmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK Uzay da bu kapsamda "Bilim Misyonu Çağrısı" yayınlandı.

Projeyle, üniversite ve araştırma kurumlarının, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar konusundaki teklifleri değerlendirilecek.

Teklifleri uygun görülen kurum, kuruluş ve bilim insanları "Bilim Misyonu Sorumlusu" olarak belirlenecek.

  • Uluslararası Uzay İstasyonunda deney yapmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar başvurularını 4 Temmuz 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.

Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzayda bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik teklifleri değerlendireceğimiz bir 'Bilim Misyonu Çağrısı' başlattık. Çağrı kapsamında teknolojinin gelişimine, ekonomik kalkınmaya, bilim dünyasına en fazla katkısı olacak bilimsel projeler tarafımızdan seçilecek. Nihai olarak seçilen projenin test ve deneyleri Uzay Yolcumuz tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılmak üzere kabul edilecek. Türkiye'de geliştirilmiş bir teknoloji veya malzeme uzaya götürülerek orada test ve deneye tabi tutulacak, böylece bilimsel olarak tüm dünyanın faydasına bir gelişmeyi de bilim insanlarımızla yaşamış olacağız. Burada da başvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek" bilgilerini verdi.

Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ÖZGÜN
Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

4 Temmuz'a kadar kabul edilecek başvuruda istenilen şartlar ise şu şekilde:

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen araştırmacı en fazla 10 gün süreyle uzayda kalabilecek.

Proje kapsamında kabul edilen deneyin 7-8 gün içerisinde tamamlanması gerekecek.

Deney, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirilmeye uygun olmalı.

Deney düzeneğinin fırlatma ve Dünya’ya dönüş sırasında oluşacak titreşimlere karşı dayanıklı dayanıklı olmalı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nuna kullanımı yasak madde götürülemeyecek

Deney esnasında çekilen fotoğraf ve videoların fikri mülkiyet hakkı TUA’ya devredilecek.

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