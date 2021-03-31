Gündem Üzerine beton rögar çemberi düşmüştü 6 yaşındaki Enese acı veda
DENİZLİ

Üzerine beton rögar çemberi düşmüştü: 6 yaşındaki Enes'e acı veda

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, üzerine beton rögar çemberi düşmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Enes Koray, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Üzerine beton rögar çemberi düşmüştü: 6 yaşındaki Enese acı veda
Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kahreden olay, dün saat 18.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta yaşandı.

DHA

Mahallenin içme suyu hattı çalışması yapıldığı sırada sokakta oynayan Enes Koray'ın üzerine, beton rögar çemberi devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA

Acı haberi duyan aile, gözyaşlarına boğulurken, Koray'ın cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA

Enes Koray'ın bugün yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Pamukkale ilçesindeki Akhan Mezarlığı'na getirildi.

DHA

Baba Nuri Koray ve aile üyelerinin hazır bulunduğu cenazeye anne katılamadı.

Küçük çocuk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizli'de acı olay: Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 15
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Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2279 Sokak'ta meydana geldi.
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Sokakta oynayan Enes Koray'ın üzerine, mahallenin içme suyu hattı çalışması yapıldığı sırada, henüz nasıl düştüğü belirlenemeyen beton rögar çemberi düştü.
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Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Enes Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Acı haberi duyan Koray'ın yakınları olay yerine akın etti.
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Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Koray’ın ailesi sinir krizi geçirdi.
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Savcının incelemesinin ardından Enes Koray'ın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
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Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti
Denizli'de acı olay: Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkez efendi ilçesinde, üzerine beton rögar çemberi düşen Enes Koray (6) yaşamını yitirdi.

Kahreden ölüm: Uyurken ağabeyinin altında kalan bebek hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Gasibe ailesi Adana’ya yerleşti.
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Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ile birlikte yattı.
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Yer yatağında yan yana yattıkları için gece uyurken Selim Gasibe 3 aylık kardeşinin üzerine yattı.
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Anne, sabah kalktığında kardeşinin üzerinde uyuyan Selim Gasibe’yi kaldırdı.
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Ancak 3 aylık bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince ambulans çağırdı.
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Olay yerine gelen ekipler bebeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak bebeğin nefes alamadığı için boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
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Polis olayla ilgili anne ve babanın ifadesini aldı.
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Yasa gereği kardeşinin ölümüne kazara da olsa neden olan çocuğun yaşı 12’den küçük olduğu için gözaltına alınmadı.
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Adli tıp kurumu morguna kaldırılan bebek otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.
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Uyurken ağabeyinin altında kalan bebeğin feci ölümü
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Uyurken ağabeyinin altında kalan bebeğin feci ölümü
Kahreden ölüm: Uyurken ağabeyinin altında kalan bebek hayatını kaybetti
Adana'da 3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti.


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