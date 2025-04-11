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Vali Çelik kaybolan yaşlı kadının arama çalışmalarına katıldı

Vali Çelik kaybolan yaşlı kadının arama çalışmalarına katıldı

08:5411/04/2025, Cuma
IHA
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İki gündür kayıp olan yaşlı kadın henüz bulunamadı.
İki gündür kayıp olan yaşlı kadın henüz bulunamadı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, yakınları tarafından kendisine ulaşılamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için başlatılan arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hakkari'de 9 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki kadın için AFAD ekipleri tarafından her ihtimal değerlendirerek arama çalışmaları başlatılırken; Karşıyaka Mahallesi Pirudan Köprüsü civarında bulunan dere yatağı bölgesinde de arama faaliyetleri yürütüldü.


Vali Çelik, yürütülen arama faaliyetlerini yerinde inceledikten sonra basın mensuplarına da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Çelik; Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri arama çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "İnşallah sağ salim kendisine ulaşırız, temennimiz bu yönde" dedi.



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