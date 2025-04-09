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Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişi ikinci gün arazide bulundu

Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişi ikinci gün arazide bulundu

08:489/04/2025, Çarşamba
AA
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İlhan Peke, köyün yaklaşık 8 kilometre uzaklığındaki Bedrettin Tepesi mevkisinde bulundu.
İlhan Peke, köyün yaklaşık 8 kilometre uzaklığındaki Bedrettin Tepesi mevkisinde bulundu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının ikinci gününde arazide bulundu.

Ağrı Patnos Özdemir köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Peke'den (30) haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine dün sabah AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. Dün gece saat 21.00'e kadar jandarmanın desteğiyle köyde arama yapan ve Peke'ye ulaşamayan ekipler, bugün gün doğumuyla çalışmalara devam etti. Dron destekli 118 personel ve 18 araç ile köy ve çevresinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 06.30 sıralarında Peke'yi köyün yaklaşık 8 kilometre uzaklığındaki Bedrettin Tepesi mevkisinde buldu. Peke, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hak İnsanı Yardım Derneğinin de destek verdiği çalışmalarda, Türk Kızılay tarafından ekiplere kumanya desteği sağlandı.ünde arazide bulundu.

İlhan Peke



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