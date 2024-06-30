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Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormana girişler yasaklandı

Erzurum Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla girişlerin yasaklandığı duyurdu.

10:05 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 10:07 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Erzurum
Erzurum

Erzurum'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla açıklanan önlemler çerçevesinde, vatandaşlar kesinlikle ateş yakmayacaklar, piknik yapmak ve anız yakmak da yasaklandı.


Girişlerin yasak olduğu alanlar

Erzurum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlemesi amacıyla 1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde, Şenkaya ilçesi yol ayrımı asfaltının her iki tarafındaki sarıçam ağaçlandırma sahaları, İkizpınar köy yolu çevresindeki sarıçam ağaçlandırma sahaları, Oltu ilçesi Gökçedere, Dere Başı, Güllüce, Ormanağzı, Kayaaltı, Antaş, Bahçecik, Aşağı Çamlık, İnci, Şenyamaç, Kaban, Beykonak köy yollarının her iki yanındaki sarıçam ormanlarının çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, ateş yakmak ve piknik yapmanın yasaklandığı dile getirildi.


Orman alanlarına 4 kilometre mesafede bulunan köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı dile getirilerek, vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yapabilecekleri vurgulandı.


Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacağı belirtilerek, orman içi ve kenarında tadilat ile yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmaların da önlemlerini alacağı duyurularak şöyle denildi;


“Nakil Hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. vb.) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli hatların, hat altının ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama ve depolama alanları çevresinde, kullanılan alan içerisinde orman sınırı ile arasına koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma, Emniyet, Belediye, Zabıta Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personeli ve araçlarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecektir”

İzmir'de orman yangınları! Birçok ilçede alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor: Yangın Kuşadası'na sıçradı

İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde ormanlık alanlarda; Çeşme ilçesinde ise makilik alanda yangın çıktı. Urla ilçesinde de otoyolun kenarındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Selçuk ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını Kuşadası'nı dumana boğarken, Menderes ilçesindeki yangın nedeniyle, Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma, bölgede anonslar yaparak vatandaşların evlerini boşaltmalarını istedi. Selçuk ilçesinde çıkan yangın ise rüzgarın da etkisiyle Kuşadası'na sıçradı. Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve lojmanları ile evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Menderes ve Selçuk'taki yangınlara müdahale sürüyor. Yerleşim yerleri açısından risk söz konusu değil. 500 hektar alan yandı. Menderes ilçesindeki yangın hobi bahçesi kaynaklı. Failler gözaltına alındı." dedi.


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