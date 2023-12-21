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Valilik yasakladı: Çanakkale'de dikkat çeken motokurye kararı

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00'ten akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Semih Bozkuş
00:57 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çanakkale Valiliği
Çanakkale Valiliği

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bu gece saat 03.00'ten akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.


Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.


Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale'nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 03.00'ten aynı gün saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.



#Çanakkale
#Valilik
#Motokurye
#Karar
#Olumsuz Hava Koşulları
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