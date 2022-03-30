Van'da elektrikli otomobiller için üç ayrı model taşınabilir şarj cihazı geliştirildi

Hazırladığı projelerle başvurduğu İŞGEM'de kendisine atölye desteği verilen İranlı elektrik mühendisi Mohammad Malek Mohammadi, elektrikli araçlar için üç ayrı model şarj ünitesi üretti.

Araçta taşınan modelin yanı sıra istasyon ve evde kullanılan çeşidiyle elektrikli araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak. Cihazlar seri üretime hazır hale getirildi.

Mohammadi, AA muhabirine, Van İŞGEM'de iki yıl önce faaliyete başladığını söyledi.

Bir yıldır bu ürünlerin araştırmasını yaptıklarını ifade eden Mohammadi, şunları kaydetti:

"Üç çeşit taşınabilir elektrikli araba şarj cihazı üretmekteyiz. İstenilen her yerde şarj edebilir. Yerli malı ve diğer tüm belgeleri tamam. Yüzde 90 yerli malı belgesine sahip. Türkiye'de TOGG marka elektrikli araba üretiliyor. Piyasaya sürüldükten sonra daha çok talep olacak. Vatandaşlar yavaş yavaş elektrikli araçları tercih etmeye başladı. Hem fabrikaya hem de vatandaşlara destek olabiliriz. Günlük her cihazdan 50 adet üretim kapasitemiz var. Bu ürünün tüm belgeleri hazır. İnşallah 'Made in Türkiye' olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapacağız."

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"Piyasaya sürülecek duruma geldi"

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de İŞGEM olarak son iki yıldır yenilikçi, teknolojik üretim yapma hedeflerine ulaşmaya başladıklarını dile getirdi.

Özellikle yabancı girişimcilerden ciddi rağbet görmeye başladıklarını vurgulayan Gedik, şunları söyledi:

"Elektrik, elektronik yüksek mühendisi girişimcimiz şu an Türkiye'de de hızla gelişmekte olan elektrikli araçlar için şarj ünitelerini yapmaya başladı. Yaklaşık bir yıldır test çalışmaları devam ediyordu ve şu an ürünlerimiz ticarileşme aşamasına geldi. Piyasaya sürülecek duruma geldi, seri üretimine başlanıyor. Üretilen elektrikli araç şarj cihazlarımız üç farklı modelden oluşuyor. Biri otoparklar için, biri ev tipi diye tanımladığımız model, bir de portatif araç içerisinde taşınabilecek bir modelden oluşuyor. İkisi hızlı şarj olarak yani üç saat içerisinde şarj yapabilecek kapasitede, diğeri de normal şarj ünitesidir. Ülkemizde elektrikli araçların hızla geliştiğini öngörürsek bu ciddi anlamda bir ihtiyaç olacaktı. Birçoğu yurt dışında ithal olarak gelmekteydi. Şimdi biz Van'da İŞGEM'de yerli ve milli imkanlarla bu araç şarj cihazlarını üreterek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız inşallah. Hem ithalatı azaltmış olacağız aynı zamanda başka ülkelere de ihracat yapmayı planlıyoruz. "

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Şarj üniteleri için gerekli yasal başvuruları yaptıklarını belirten Gedik, "Belgelendirme işlemlerimizi tamamladıktan sonra ticari ürün olarak piyasaya sürmüş olacağız." dedi.

FOTOĞRAF 6 ATO Congresium'da zirve katılımcıları Togg’a yoğun ilgi gösterdi. Togg’u inceleyen meslek lisesi öğrencisi Yiğit Orar, “İklim Zirvesi çok güzel. Cidden başarılı teknolojiler var burada. En çok da dikkatimi çeken ülkemizin en iyi yapmış olduğu Togg arabası. Cidden üst düzey bir model yapmışlar, üst düzey donanım var, ful teknoloji. Aşırı derecede başarılı olmuş. İnşallah diğer ülkelerde açılıp markamız duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Diğer markalara tercihen Türk markasına binmek benim için daha iyi olur yani. Dört gün olsa gelirim, çünkü beni kendimden aldı. O kadar güzel olmuş ki bakmaya doyamıyorum” diye konuştu. Yerli otomobili inceleyen meslek lisesi öğrencisi Mustafa Çelik ise şunları söyledi: “Burada Türkiye’nin yaptığı arabayı da gördük. Bayağı gururlandırdı bizi, hoşumuza gitti, sevinçliyiz. Efsane bence. Kim istemez ki, hayalim şu anda. 4 gün sergilense buraya gelirim. Türk arabası bizi gururlandırıyor. İnsan heyecandan ne diyeceğini bilemiyor. Bayağı güzel. Satılsa alırdım.”<br>Togg, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Togg’un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor. Togg Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde: Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı ATO Congresium'da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg sergilenmeye başlandı. BiP'te paylaş

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