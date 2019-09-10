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POLİTİKA

Vandalizme övgü

Meclis toplantısına İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Subaşı’nın Gezi güzellemesi damga vurdu. İmamoğlu, daire başkanı yaptığı Gezi’nin organizatörü Tayfun Kahraman’ı “Karakterine ve kişiliğine kefilim” diye savundu. Subaşı da, “Yeteneklerini şimdi burada gösterecek” dedi

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin Eylül ayı ilk toplantısında Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı Gezi terörünün organizatörlerinden olan ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na atanan Tayfun Kahraman’ı savundu. İmamoğlu, “Tayfun Kahraman bir akademisyendir, bu ülkenin bir devlet üniversitesinde görevlidir. Çok iyi bir dostumdur, karakterine ve kişiliğine kefilim” dedi.

Tayfun Kahraman

GEZİ OLAYI DEĞİL GEZİ DİRENİŞİ DİYECEKSİNİZ!

Subaşı ise, “Gezi Parkı dediğimiz şey, Türkiye’nin 81 ilinin 80’inde sokağa çıktı. Dünya tarihinde böyle bir direniş görülmedi. Siz ona öyle olay diyemezsiniz. Gezi direnişi diyeceksiniz. Orada Taksim Dayanışması vardı, Tayfun da üyelerinden biriydi. Orada gösterdiği yeteneklerini şimdi daire başkanı olarak burada gösterecek. Halktan yana bir kentsel dönüşüm olacak. Tayfun bunu simgeliyor” ifadesini kullandı. Subaşı’na tepki gösteren AK Parti Grubundan ‘90 belediye otobüsü yakıldı buna ne diyorsun” sorusu yöneltildi. Subaşı, “8 milyonun sokağa çıktığı bir yerde radikal şeyler olabilir” dedi.

ATANDIĞINI GÖRÜNCE YÜREĞİM BURKULDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “Bu arkadaşın atandığını medyada gördüğümde yüreğim burkuldu. Eli kanlı terör örgütlerinin paçavrasının altında, gaz maskesi ile beraber bu toprakların kazanımına sahip çıkmayacak bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek. Biz o arkadaşın İstanbul’un hayrına bir iş yapacağını düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

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Yenikapı şovu araştırılacak

  • Tevfik Göksu
  • Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da kiralık araçları sergilemesi ve iş akitleri feshedilen işçilerin durumu hakkında iki farklı araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Teklif, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun imzasıyla sunuldu. AK Parti Grubu Binali Yıldırım’ın seçim vaadi olan “Gençlere 10 GB’lik internet hizmetinin de ücretsiz” olması konusunda öneride bulundu. İmamoğlu, önergelerin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Oylamada önergeler oy birliğiyle kabul edildi. Göksu, İSKİ'ye yapılan 997 araçlık yeni ihaleyi de hatırlatarak, "Madem fazlaydı neden İSKİ'ye 997 araç aldınız? Bizim dönemimizde yapılan alımın 3 katı fiyata araç kiralanmış" dedi. Göksu, "Eğer hizmet yapmayacaksanız zaten bu araçların tamamı sizin için fazladır” ifadesini kullandı.

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