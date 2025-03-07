Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 15:00'da yapıldı.
İki saat sürdü
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Türkiye Varlık Fonu nedir, ne iş yapar?
Türkiye Varlık Fonu AŞ (TVF), Türkiye’nin stratejik varlıklarını yöneten bir devlet yatırım fonudur. 2016'da kurulan TVF, kamuya ait şirketleri ve varlıkları yöneterek ekonomik büyümeyi desteklemeyi, yatırımları artırmayı ve finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlar. Bankalar, enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma sektörlerinde önemli hisselere sahiptir.