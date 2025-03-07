Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplandı

Türkiye Varlık Fonu AŞ (TVF), Türkiye’nin stratejik varlıklarını yöneten bir devlet yatırım fonudur. 2016'da kurulan TVF, kamuya ait şirketleri ve varlıkları yöneterek ekonomik büyümeyi desteklemeyi, yatırımları artırmayı ve finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlar. Bankalar, enerji, telekomünikasyon ve ulaştırma sektörlerinde önemli hisselere sahiptir.