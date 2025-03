40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile iftar yaptı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıktıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra da onların emanetini yere düşürmeyecek, uğruna can verdikleri veya bedel ödedikleri idealleri en güçlü şekilde yarınlara taşımaya gayret edeceğiz” diye konuştu. Üç kıtanın tam kalbinde yer alan Türkiye’nin imkânlar ve zorlukları bünyesinde barındırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için, Türkiye olarak biz de her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek, yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Hamdolsun, özellikle son yıllarda bu konuda çok başarılı bir sınav verdik" ifadelerini kullandı.