Vatandaşa destek esnafa can suyu ​

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta İstanbul olmak üzere farklı belediyeler tarafından örnek alınan sadece bakkallarda geçerli sosyal destek çeki uygulamasından yararlanan Kestel ilçesindeki bir marketi ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan koronavirüs vakaları ile birlikte pandemiyle mücadele kapsamında gıda paketi, ekmek, pazar filesi, temizlik paketi, sıcak yemek, okullara hijyen kiti, karantina altındaki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına C vitamini destek paketi, uzaktan eğitim alan öğrencilere tablet, bilgisayar gibi yardımlarla Bursa’da 200 bin aileye yardım elini uzatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da örnek bir projeye imza attı. İhtiyaç sahiplerine koli ile erzak dağıtımı uygulamasına geçen yıl son veren ve vatandaşlara istedikleri yerlerden alışveriş imkanı sağlayan Kart16 uygulamasını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki uygulamasını devreye aldı.

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HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Bakkallar Odası işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, toplam 130 bin aileye dağıtılan Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki, sadece Bursa Bakkallar Odası’na üye mahalle bakkallarında geçerli oldu. Bursa genelindeki 5 binin üzerindeki mahalle bakkalından 726’sı projeye katılırken, pandemi nedeniyle uygulanan saat sınırlamaları ve sokağa çıkma yasakları yüzünden işleri durma noktasına gelen mahalle bakkalları bu projeyle adeta derin bir nefes aldı.

ÖRNEK UYGULAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta İstanbul olmak üzere farklı belediyeler tarafından örnek alınan sadece bakkallarda geçerli sosyal destek çeki uygulamasından yararlanan Kestel ilçesindeki bir marketi ziyaret etti. Beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte gelen Başkan Aktaş, market sahibi Hasan Çelik ile sohbet etti. Pandemi nedeniyle son iki yıldır Ramazan’ın istenildiği şekilde geçirilemediğini belirten Başkan Aktaş, ancak sosyal desteklerden hiçbir taviz vermediklerini dile getirdi.