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POLİTİKA

Virüs yargıya sıçradı: 67 kişide koronavirüs tespit edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Gül, “Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Bakan Gül toplatıyı video konferans ile düzenledi.
Bakan Gül toplatıyı video konferans ile düzenledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 hakim-savcı ile 55 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gül, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirttiği bu kişilerden bir kısmının hastanelerde bir kısmının ise evlerinde tedavilerine devam edildiğini bildirdi. Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dördüncüsü dün gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, personel, ceza infaz kurumları ve noterliklerde alınan tedbirler değerlendirildi. Bakan Gül, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

CEZAEVLERİNDE POZİTİF VAKA YOK

Bakan Gül, ceza infaz kurumları çatısı altında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirtti. Gül, buralara ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdürüldüğünü kaydetti. Gül ayrıca, yaklaşık 32 bin kurum personelinin vardiya sonrası barınma alanlarında izolasyona tabi tutulduğunu, hükümlü ve tutuklular ile personelin dışarıyla

temasının asgari seviyeye indirildiğinivurguladı. Bakan Gül, bu süreçte fedakarca mesailerini sürdüren ceza ve tevkifevleri personeline de teşekkür etti.

12 HAKİM VE SAVCININ TESTİ POZİTİF

Adalet Bakanı Gül, 12 hakim ve savcı ile 55 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Gül, “Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir” dedi.

750 kişiye korona soruşturması

  • “Adaletin izolasyonu olmaz” diyerek, salgın hastalık şartlarından kaynaklanan bu döneme özgü birtakım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini belirten Bakan Gül, 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Gül, Cumhuriyet başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

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