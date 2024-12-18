Von der Leyen "İnsani bir hava köprüsü kurduk" diyerek duyurdu: Suriye'de yeniden imara odaklanılması gerek

"Beşşar Esed'in düşüşü Suriye halkı için bir kurtuluştur. Hepimiz Esed'in hapishanelerinden gelen yürek parçalayıcı görüntüleri gördük. Burada çok sayıda masum insan tutuluyor, işkence görüyor ve öldürülüyor. Sosyal medyada paylaştığı bir gönderi yüzünden 14 yıl hapis yatan genç kız gibi masumlar ya da hapishanede doğan ve hiç gün yüzü görmemiş bebekler... Esed yer altı zindanlarından oluşan bir sistem kurmuştu. Rejimin gerçek yüzü buydu. Bu yüzden birçok Suriyeli sevinçli. On yıllardır ilk kez, umut Suriye'ye geri döndü."