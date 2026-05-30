Vurguncu başkanı Ağbaba aday yaptı

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP’li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın, 2024’teki yerel seçimlerde Veli Ağbaba tarafından aday gösterildiği ortaya çıktı. Şaibeli kurultaya dair ifade veren Gizli Tanık MC2413TY3618, “Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı’nı bizzat belirledi” demişti. O dönemki Güzelbahçe Belediye Başkanı aday adayları Yeni Şafak’a konuştu. Güzelbahçe’de anket yapıldığını anlatan o dönemki aday adayları, 3 ismin öne çıktığını ancak Ağbaba tarafından gönderilen milletvekillerinin sürece dahil olmasıyla işin değiştiğini belirtti.

DAYATMA ADAY İSTEMİYORUZ

Edinilen bilgiye göre, Ocak 2024'te Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Günay’ın isminin açıklanmasından sonra ilçe ayağa kalktı. 9 aday adayı, Özgür Özel yönetimine, "Kararınızı gözden geçirin" çağrısında bulundu, ilçe meclis binası önünde eylem düzenlendi. CHP Güzelbahçe Aday Adayları Zeynep Ferda Demirbaş, Aras Kaynarca, Özan Parlar, Uğur Yelekli, Onur Erinç ve Yaşar Üremiş, üzerinde “Güzelbahçe ve Demokrasi” yazılı çelengin önünde açıklama yaptı. “Dayatma Adaya Hayır” pankartı açan aday adayları, ilçeden birinin aday gösterilmesini istedi. Yeni Şafak’a konuşan aday adaylarından biri, Günay’ın adaylığının açıklanması üzerine itiraz ettiklerini ancak tepki gösterildiğini belirtti. Aynı isim, “Seçim zamanı, ‘Olayı daha fazla büyütmeyin parti etkilenir’ denildi” ifadelerini kullandı.

AĞBABA İSTEDİ ÖZEL KABUL ETTİ

Aday belirleme sürecini anlatan bir diğer aday adayı, Mustafa Günay’ın Güzelbahçeli olmadığını, memleketi Urla’dan aday adaylığı başvurusu yaptığını, Ağbaba’nın talimatıyla, CHP’nin kesin kazanacağı gözüyle baktığı Güzelbahçe’den aday gösterildiğini söyledi. Bu isim “Günay’ın CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’le de yakın ilişkisi vardı. Ağbaba, Özgür Bey’in ağabeyi gibi bir pozisyonda. Özel de kabul etti Günay’ı” dedi.

DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR

Aday adaylarından bir başkası, Ağbaba ile Günay arasındaki ilişkinin daha eskiye dayandığını “Ağbaba ile Günay aday belirleme sürecinden önce de çok yakındı. 6 Şubat depremlerinden sonra Ağbaba’nın köyüne 30 konteynır kurdurdu. 40 kişi tahsis etti, bu kişileri 1 seneye yakın orada bulundurdu” sözleriyle dile getirdi. Günay’ın tutuklanmasıyla ilgili o dönemki bir diğer aday adayı da şunları söyledi: “Bizim de kulağımıza geliyordu. Eğer bir kimse suçluysa, vakti geldiğinde cezalandırılır.”







