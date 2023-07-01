Wagner’in yeni üssü görüntülendi

Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in Beyaz Rusya’ya gönüllü sürgün’e gitmesine onay veren Rusya lideri Vladimir Putin, isteyen Wagner üyelerinin de bu ülkeye gidebileceğini belirtmişti. Uydu görüntülerinde yeni Wagner üssünün Beyaz Rusya’nun başkenti Minsk’in güneydoğusunda inşa edilmeye başlandığını gösterdi. Rus medyasında yer alan haberlere göre salı günü Minsk’e ulaşan paralı asker grubu başkentin 90 kilometre uzaklıktaki Asipoviçi kasabasında yenibir üs kurmaya başladı. Avrupa Uzay Ajansı’na ait Sentinek 2 uyduları tarafından kaydedilen görüntülerde, Tsel köyü yakınlarında 14 Haziran’da boş tespit edilen arazilerde 27 Haziran günü hummalı bir inşaat faaliyetine girişildiği görülüyor.

Eleman alımına devam ediyor

Öte yandan Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son vereceği iddialarına karşın ülke içinde eleman toplamaya devam ettiği iddia edildi. İngiliz BBC’nin haberine göre ülkenin çeşitli bölgelerinde Wagner için eleman alım ofisleri hâlâ faaliyetlerini sürdürüyor. BBC muhabirinin konuştuğu kişiler de paralı asker grubu için başvuruları kabule devam edildiğini teyit ettiler. Bir Wagner savaşçısının aylık cömert maaşı 240 bin ruble (yaklaşık 72 bin lira). Sözleşmeler ise 6 aylık. Wagner’in, Rusya Savunma Bakanlığı’nın aldığı karara göre 1 Temmuz’a kadar kendini lağvetmesi gerekiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, isyan girişimi sonrasında paralı asker grubunun silahlarını devredeceği de açıklanmıştı.

Zelenski’den sınıra takviye emri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus Wagner paralı asker grubunun başkanı Yevgeni Prigojin’in Minsk’e gelişinin ardından cuma günü ordu komutanlarına Ukrayna’nın Beyaz Rusya sınırından sorumlu kuzey askeri sektörünü güçlendirme talimatı verdi. Reuters’in haberine göre, hükümet ve askeri liderlerin Ukrayna istihbarat ve güvenlik güçlerinden Ukrayna’nın kuzey komşusu Beyaz Rusya’daki durumla ilgili bir rapor aldığını da duyurdu. Daha önce Polonya ve bazı Baltık ülkeleri de benzer adımlar atacaklarını duyurmuştu. 24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgal harekatı ilk önce Kiev’in kuzeyinden ülkeye giriş yapmıştı.











