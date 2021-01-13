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WhatsApp’a ikinci inceleme: Açık ihlal var!

WhatsApp’a ikinci inceleme: Açık ihlal var

Türkiye’deki milyonlarca kişinin özel bilgilerini pazarlamak isteyen WhatsApp’a Rekabet Kurulu’nun ardından da Kişisel Verileri Korumu Kurulu’ndan da (KVKK) inceleme geldi. KVKK, kullanıcıların önüne konulan “sözleşmeyi kabul etmezsen uygulamayı kullanamazsın” dayatmasını da “temel ilkeleri” ihlalini araştıracak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’deki milyonlarca kişiye “sözleşme” dayatan WhatsApp’a yönelik Rekabet Kurulu’nun soruşturma kararının ardından bir hamle de KVKK’dan geldi. WhatsApp gündemiyle dün toplanan kurul, kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışında bulunan şirketlere aktarılmasının önünü açan WhatsApp sözleşmesini ele aldı. Ayrıca, “8 Şubat’a kadar ya kabul et, ya da sil” dayatmasının, kanunda sayılan temel ilkeler açısından bir ihlal durumu oluşturup oluşturmadığı da değerlendirildi.

8 ŞUBAT’TA TEKRAR GÜNDEMDE

Toplantıda yapılan ön değerlendirme sonrası “inceleme” kararı çıktı. Kurul, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca re’sen inceleme başlatılmasına karar verdi. Kurulun süreci takip edeceği ve konuyu 8 Şubat’ta tekrar gündeme alacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMEDEKİ İHLALLER

KVKK, söz konusu inceleme kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, başlatılan inceleme kapsamında, yurt dışında bulunan başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin kanunun 4. maddesinde sayılan ilkeler açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği, yurt dışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım hususunda kanunun 9. maddesi hükümlerine aykırılık olup olmadığı araştırılacak. Yine uygulamanın, Kanun’da belirtilen açık rızanın unsurlarından “özgür iradeyle açıklanması” açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı da incelenecek.

1 milyon TL cezası var

  • Kanunun 15. maddesi, kurulun, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen inceleme yapabileceğini hüküm altına alıyor. Kanun maddesinde, inceleme sonucunda kurulun, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebileceği belirtiliyor. Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezasının uygulanacağı da hüküm altına alınıyor.

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