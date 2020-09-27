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Gündem Yalçın Topçu Saldırgan Ermenistana haddini bildirmek için bütün dünya Azerbaycanın yanında olmalıdır
ANKARA

Yalçın Topçu: Saldırgan Ermenistan’a haddini bildirmek için bütün dünya Azerbaycan’ın yanında olmalıdır

Yerli Düşünce Derneği, (YDD) Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine saldırısı sonucu cephe hattında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere dernek genel merkezinde toplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalçın Topçu
Yalçın Topçu

Toplantı sonrası dernek adına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Ermenistan’a yönelik sert eleştiriler yöneltirken bütün dünyayı da Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olmaya davet etti.

“Ermenistan’ın tarihi hikayesi maşalık”

Topçu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Tarihi hikayesi maşalık olan Ermenistan son zamanlarda yine bir taşeronluğa soyunmuş, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını sıklaştırmıştır. Ermenistan, daha önce Karabağ-Hocalı’da insanlık suçunu işlerken de hiçbir hak hukuk gözetmediğini uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe saydığını ispatlamıştı.

“Artık Ermenistan’a dur deme zamanı gelmiştir.”

  • Bütün dünya sustukça Ermenistan cesaretlenip bu türden saldırgan terör faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünyanın bütün başkentleri bu noktada sorumludur. Artık bu mütecaviz Ermenistan’a dur deme zamanı gelmiştir. Gün, hak-hukuk ve adaletin bölge ve dünya barışının yanında yer alma günüdür. Adaletin bayrağı ve uluslararası hukukun meşruiyeti ve geçerliği öncelikle Karabağ’da dalgalanmalı, çiğnenen uluslararası hukuk ayaklar altından kaldırılmalıdır.

“Türkiye’ye ve Türk milletine olan tarihi kin”

Ermenistan hükümetlerince Azerbaycan’ın öz topraklarına yaptığı saldırı, tecavüz ve işgallerin, Türkiye’ye ve Türk milletine olan tarihi kin ve nefretleri ile de doğrudan ilgili olduğu aşikardır. Türkiye’nin devlet aklı da, millet şuuru da bunun bilincindedir.

“Ermenistan, Azerbaycan’ın öz topraklarından derhal çekilmeli ve tazminat ödemelidir”

Karabağ Azerbaycan’ın öz toprağıdır. Saldırgan Ermenistan BM kararı gereği işgal ettiği Azerbaycan’ın öz topraklarından derhal çekilmeli ve tazminat ödemelidir. 30 yıldır iğfal edilmiş uluslararası hukukun izzetini kurtarmak, BM kararlarını uygulatmak için ve saldırgan Ermenistan’a haddini bildirmek için bütün dünya Azerbaycan’ın yanında olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “ne şekilde isterlerse o şekilde Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır.”

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