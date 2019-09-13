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İSTANBUL

Yalnız değilsiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden atılan işçiler eylemlerini sürdürüyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
İBB önünde işçiler haklarını aramaya devam ediyor.
İBB önünde işçiler haklarını aramaya devam ediyor.

İETT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Ahmet Bağış’ın yerine Hamdi Alper Kolukısa getirildi. 1979 Tokat Zile doğumlu olan Kolukısa, Atatürk Üniversitesi İktisat mezunu. Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde görev yapan Kolukısa, Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda 2014-2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

17 gündür devam eden mücadelelerinin işe alınacakları güne kadar süreceğini belirten işçiler, belediyeden kimsenin kendileriyle temas kurmadığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da eylem yapan işçileri dün ziyaret etti. Her zaman yanlarında olduklarını, hak ve hukuklarını her platformda savunacaklarını kaydeden Akbaşoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreve davet ediyorum. Verdiği namus sözüne sahip çıkmasını bekliyorum” dedi.

ITUC'TAN DESTEK MEKTUBU

Öte yandan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, CHP ve HDP'ye geçen belediyelerdeki işten çıkarmalara dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'a yazdığı mektuba ITUC'dan destek cevabı geldi. Arslan'ın 4 Eylül'de gönderdiği mektuba, ITUC Genel Sekreteri Burrow adına ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor cevap yazdı. Tudor mektubunda, “Bu zor zamanınızda dayanışma içinde olacağımızdan emin olabilirsiniz. ETUC ve EPSU/PSI ile de eylem konusunda koordine olmak amacıyla istişarede olacağız ve en yakın zamanda size dönüş yapacağız” ifadelerini kullandı.

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İETT’ye yeni müdür

  • İETT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Ahmet Bağış’ın yerine Hamdi Alper Kolukısa getirildi. 1979 Tokat Zile doğumlu olan Kolukısa, Atatürk Üniversitesi İktisat mezunu. Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerinde görev yapan Kolukısa, Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda 2014-2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.

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