Gündem Yalova açıklarında 38 büyüklüğünde deprem İstanbulda da hissedildi
YALOVA

Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, Kocaeli ve İstanbul’dan da hissedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde, Yalova’nın 3.98 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.21’de meydana geldi. Yerin 11.09 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa’nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssü.
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