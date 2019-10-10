Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Dünya

Terör örgütü PYD’ye destek veren ABD’li Senatör Graham’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin perde arkasını Bakan Çavuşoğlu anlattı

ABD'li Senatör Graham'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin perde arkasında yaşananları aktaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Görüşmede dedikleri çok ilginç. Bizlere 'PYD ile PKK aynıdır. Bunu herkes biliyor. Ancak gel gör ki kongrede bunu anlayabilen çok az kişi var' demişti. Şimdi de çıkmış terör örgütünü savunuyor. Kimin iki yüzlü olduğunu herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı.