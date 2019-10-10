Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un da içinde olduğu çevre illerde hissedildi.
AFAD, yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.
#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.