Gündem Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem İstanbulda da hissedildi
YALOVA

Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un da içinde olduğu çevre illerde hissedildi. AFAD, yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un da içinde olduğu çevre illerde hissedildi.

AFAD, yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki hortumda 12 ev hasar gördü
GÜNDEM
Bolu'daki hortumda 12 ev hasar gördü
O görüşmeninperde arkasını anlattı

O görüşmenin
perde arkasını anlattı

​'Efendim PYD ile PKK aynıdır, bunu kongrede anlayabilen kişi sayısı çok az'
İşte PYDlilerin kazdığı tüneller

İşte PYD'lilerin kazdığı tüneller

​Suriye Milli Ordusu, teröristlerin kaçış tünellerini tespit etti.
İtalyanlar çekiliyor

İtalyanlar çekiliyor

Türkiye'nin askeri harekatı Doğu Akdeniz'de yankı buldu.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

​PKK/PYD'li teröristler Türkiye'deki sivilleri hedef aldı.
Askerimizin yanındayız

Askerimizin yanındayız

Şenol Güneş'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
'Yokuz!'

'Yokuz!'

​Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Barış Pınarı'na<br>milli damga

Barış Pınarı'na
milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları<br> bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.
Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.