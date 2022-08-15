Gündem Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
YALOVA

Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Yalova-İzmit kara yolunda da belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

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Haber Merkezi AA
Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Arşiv.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

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