Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.
Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.
Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.
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