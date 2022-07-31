Yalova'da suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla birlikte bir de not bırakıp helallik istedi

Yalova'da iş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı 'hakkınızı helal edin' notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı. Kullandığı su için iş yeri önüne 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile 10 lira bıraktı. Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.