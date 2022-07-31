Gündem Yalovada suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla birlikte bir de not bırakıp helallik istedi
YALOVA

Yalova'da suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla birlikte bir de not bırakıp helallik istedi

Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yalova haberleri: Suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla birlikte bir de not bırakıp helallik istedi
İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı.

Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı.

Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yalova'da iş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı
OYNAT 00:51
Yalova'da iş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı güvenlik kamerasına yansıdı
Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı 'hakkınızı helal edin' notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı. Kullandığı su için iş yeri önüne 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile 10 lira bıraktı. Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.


İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

  • "Sabah iş yerimize geldiğimizde üzerinde 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile birlikte 10 lira gördük. Kamera kayıtlarından baktık. Sabah saat 09.00 ila 10.00 arasında dükkanımızın önündeki hortumdan su kullanılmış. Notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olması bizleri duygulandırdı. Helali hoş olsun, insanlığın ölmediğini ve helal ile haramı düşünen insanların olması gurur verici. Suyumuzu kullanan vatandaşımızı dükkanımıza çay içmeye de bekleriz, hakkımız helal olsun."
Görenleri duygulandırdı

Görenleri duygulandırdı

Suyunu kullandığı iş yerinin önüne bu notu bıraktı.
Milyon değerinde

Milyon değerinde

ABD başta olmak üzere birçok ülkeye satılıyor.
Kosovada siren sesleri duyuldu

Soylu 'Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha' diye duyurdu.

Bakan Kirişci Venezuela gezisine tepki gösterenlere yanıt verdi.

​O anlar saniye saniye kaydedildi.

​Üç gündür su akmıyor: CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi.

'Kronik' diyorlardı şov yapıyor

'Kronik' diyorlardı şov yapıyor

​G.Saray'ın yeni yıldızı, Fiorentina maçında da gündem oldu.

Bu mağaraya giren donuyor: Altın aramak için gelen de var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.