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Yalova Üniversitesi akademisyeninden online derste deprem provokasyonu: Devlet afet bölgesine yardım etmedi

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, online derste, öğrencilerine depremden bahsederken "Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı" ifadelerini kullandı. Tepki çeken sözler sonrası Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen hakkında soruşturma başlattı.

13:01 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çiğdem Kurt

Çiğdem Kurt

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, 10 Mart tarihinde gerçekleştirdiği online derste, öğrencilerine Kahramanmaraş merkezli depremden bahsederken skandal ifadeler kullandı.

'Devlet değil Haluk Levent elinden geleni yaptı'

Kurt,
"Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı"
şeklinde konuştu.

Rektörlük soruşturma başlattı

Bir öğrencinin kayda aldığı o anların videosu tepkileri de beraberinde getirdi. Deprem üzerinden provokasyon girişimi Yalova Üniversitesi'ni harekete geçirdi. Rektörlük akademisyen Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlattı.


#Deprem
#Yalova Üniversitesi
#çiğdem Kurt
#provokasyon
1 saat önce
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