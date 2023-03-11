Yalova Üniversitesi akademisyeninden online derste deprem provokasyonu: Devlet afet bölgesine yardım etmedi

Çiğdem Kurt
Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, 10 Mart tarihinde gerçekleştirdiği online derste, öğrencilerine Kahramanmaraş merkezli depremden bahsederken skandal ifadeler kullandı.
'Devlet değil Haluk Levent elinden geleni yaptı'
Rektörlük soruşturma başlattı
Bir öğrencinin kayda aldığı o anların videosu tepkileri de beraberinde getirdi. Deprem üzerinden provokasyon girişimi Yalova Üniversitesi'ni harekete geçirdi. Rektörlük akademisyen Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlattı.