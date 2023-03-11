|
Reklam
Reklam
Gündem

Yalova Üniversitesi online derste deprem provokasyonu yapan Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlattı

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, online derste, öğrencilerine depremden bahsederken devletin yardım yapmadığını ileri sürerek provokasyona soyunmuştu. Söz konusu gelişme üzerine Yalova Üniversitesi harekete geçerek akademisyen hakkında kurum içi soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

19:38 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çiğdem Kurt

Çiğdem Kurt

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, 10 Mart tarihinde gerçekleştirdiği online derste Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden provokasyona girişti.

Kurt, devletin deprem bölgesine yardım göndermediğini ileri sürerek Haluk Levent'i kahraman ilan eden skandal sözler sarfetti.

Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuşan Kurt'un provokasyonu sonrası ise Yalova Üniversitesi harekete geçti.

Üniversite yazılı açıklamada bulunarak provokatör akademisyen hakkında kurum içi soruşturma başlatıldığını belirtti.



#Çiğdem Kurt
#Yalova Üniversitesi
#deprem
#provokasyon
#Haluk Levent
1 saat önce
default-profile-img
Yalova Üniversitesi online derste deprem provokasyonu yapan Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi AFAD Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Zaniolo hesabı açtı
Cenazesi ortada kalan vatandaşlar İBB'ye isyan etti
Denizli'de çatı uçtu
Diyarbakır'da konut seferberliği: '27 bin 253 konutun yapımına başlandı'
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.