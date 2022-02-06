Gündem Yalovada 39 büyüklüğünde deprem
YALOVA

Yalova’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yalova'da deprem meydana geldi. Armutlu ilçesindeki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yalova’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Arşiv

AFAD’tan edinilen bilgiye göre, saat 15.07’de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi’nde hafif şekilde hissedildi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.

Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Kıbrıs açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşpa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Van'ın Tuşpa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Konya'da deprem meydana geldi
GÜNDEM
Konya'da deprem meydana geldi
Alanyada ikinci perde

Alanya'da ikinci perde

​Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
İETT otobüsleri çarpıştı

İETT otobüsleri çarpıştı

​Başakşehir'deki kazada 6 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

​TÜİK verileri açıkladı.

200 ile 2 bin 500 TL arasında satıyor.

Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi.

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.