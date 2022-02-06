Yalova’da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD’tan edinilen bilgiye göre, saat 15.07’de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi’nde hafif şekilde hissedildi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.
AFAD’tan edinilen bilgiye göre, saat 15.07’de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi’nde hafif şekilde hissedildi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.
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