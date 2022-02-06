Yalova’da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Cezayir’in sömürge tarihine meydan okuyan sembolü: Cezayir Ulu Camii

Afrika’nın en büyük mescidi konumundaki Cezayir Ulu Camii, Fransa sömürge döneminin izlerini ülkeden silmek adına yapılan en önemli eserler arasında yer alıyor. Tasarımında İslam tarihinin çeşitli dönemlerinden motifleri barındıran cami, içerisinde huzura doyulabilen ağaçlarla süslü avlusu ve ziyaretçilerine görsel şölen yaşatan minaresiyle birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.