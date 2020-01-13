Gündem Yalovada Budizm ile ilgili tarihi el yazması eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
YALOVA

Yalova'da Budizm ile ilgili tarihi el yazması eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar

Yalova'da Budizm inancıyla ilgili tarihi el yazması eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Tarihinin milattan öncesine dayandığı değerlendirilen Budizm inancıyla ilgili el yazması eserlere el konuldu.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen tarihi eserler.
Ele geçirilen tarihi eserler.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde tarihi el yazması eser bulunduğu bilgisi üzerine A.Ç. ve S.Ö'yü teknik ve fiziki takibe aldı.

Alıcı gibi davranarak şüphelilerle irtibat kuran ekipler, Kocaeli'de yaşayan A.Ç. ve S.Ö'yü satışı tamamlamak için Yalova'ya davet etti.

AA
Tarihinin milattan öncesine dayandığı değerlendirilen Budizm inancıyla ilgili el yazması eserler.

Kirazlı Sanayi Sitesi bölgesine gelen şüphelilerden birine pazarlık konusu 150 bin avronun gösterilmesi üzerine 10 tarihi el yazması eserle gizlenen ikinci şüpheli de görüşmeye katıldı.

Şüpheliler satış yapmak isterken gözaltına alındı.

Tarihinin milattan öncesine dayandığı değerlendirilen Budizm inancıyla ilgili el yazması eserlere el konuldu.

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