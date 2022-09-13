Gündem Yalovada eve giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı
YALOVA

Yalova’da eve giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde eve giren yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Sokak’ta bulunan Kayhan Apartmanı’nda bir daireye yarasa girdi. Yarasayı evlerinde gören vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

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Haber Merkezi İHA
Yalova’da eve giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı
Yalova

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde eve giren yarasa itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yaşam Sokak’ta bulunan Kayhan Apartmanı’nda bir daireye yarasa girdi. Yarasayı evlerinde gören vatandaşlar durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve giren itfaiye ekipleri yarasayı yakalayarak apartman dairesinden çıkardı. Ekipler ardından yarasayı sonrasında serbest bıraktı.

Yalova'da kamyondan kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:24
Yalova'da kamyondan kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı
Yalova'da bulundukları kamyondan kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı. Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkisinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dün arızalanan kamyondan ormanlık alana kaçan düzensiz göçmenleri yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma tamamlandı. Ekiplerin sabah saatlerine kadar yaptığı çalışma sonucu araçtan inerek kaçan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Beylikdüzü'nde işadamına şantaj ve gasp yapan çeteye polis baskını
OYNAT 00:59
Beylikdüzü'nde işadamına şantaj ve gasp yapan çeteye polis baskını
Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı (35) işyerinden kaçırarak çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve ağabeyinin 9 bin lirasını ile cep telefonunu gasbeden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatıdan kaçarken yakalandıkları anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evinde yapıla aramada bir adet tabanca ile 174 adet mermi ile 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
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