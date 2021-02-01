Gündem Yalovada yakalanan DEAŞın Türkiye suikastçısı hakkında Emniyetten açıklama
YALOVA

Yalova'da yakalanan DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı hakkında Emniyet'ten açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalanmasıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, operasyonlar kapsamında; sözde örgüt liderleri A.Y (kod) ve A.G (kod) ‘unda aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam (14) şüpheli şahısın yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 8 örgüt mensubunun tutuklandığı, 5 örgüt mensubunun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyondan fotoğraf.
Operasyondan fotoğraf.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile DEAŞ'ın Türkiye suikastçisinin tutuklandığını açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yazılı bir açıklama yayımlayarak operasyonun detaylarını ve son durumu paylaştı.

EGM'den yapılan açıklama şöyle:

"Yalova Emniyet Müdürlüğü; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla; DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye’den Avrupa’ya geçişlerini ve Avrupa’dan Türkiye’ye girişlerini sağlayan A.Y (kod) ile irtibatlı olan örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G (kod) isimli şüphelinin, Yalova’da ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine, bu şahısların ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

  • Soruşturma kapsamında; 20-29/01/2021 tarihleri arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; sözde örgüt liderleri A.Y (kod) ve A.G (kod) ‘unda aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca 8 örgüt mensubu tutuklanırken, 5 örgüt mensubu adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubu ise savcılıktan serbest kaldı. Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 adet teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 adet sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

  • Operasyon kapsamında; DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir’de, İstanbul’da ve Sakarya’da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik Silahlı Gasp, Yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek bu suçlardan elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi.

Tespit edilen diğer örgüt mensupları için çalışmalar sürüyor

Yine temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital veriler tespit edildi. Terör örgütünün finansman yapısına ve diğer tespit edilen örgüt elamanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakan Soylu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı ve tutuklandı
GÜNDEM
Bakan Soylu: DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı ve tutuklandı
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