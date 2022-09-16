Yalova’da yeni yapılan KYK yurtlarında 4 bin öğrenci barınacak

Kılıç, yurtlarda öğrencilerin otel konforunda barınacağını ifade etti. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtların kapasitesi bin 826 iken bu yıl 2 bin 556 artış ile 4 bin 382 yatak kapasitesine ulaştıklarını anlattı.

KYK yurtları ile öğrencilerin rahat bir nefes alacağını ifade eden Kılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yalova ilimize kazandıracağımız ve eylül ayı sonunda hizmete açılacak olan 2 bin 90 kapasiteli kız yurdu ve bakanlığımızca yatırım planına alınan bin kapasiteli yurt için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürler ederiz” dedi.

Vali Muammer Erol ve AK Parti Yalova milletvekillerine de sürece katkılarından dolayı teşekkür eden Kılıç, yurtların olmadığı ilçelerde de çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Kamu misafirhaneleri, otel ve pansiyon kiralama gibi yöntemler ile hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İlimize gelen öğrencilerimizin ailelerinin endişe etmemelerini, evlatlarının güvenli ve huzurlu bir şekilde devletimizin sağladığı imkanlarla eğitimlerine devam edecekleri için müsterih olmalarını arzu ederiz.”

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