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BURSA

Yamaç paraşütü ile hem uçtu hem elindeki fincandan çayını yudumladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütüyle uçan Fatih Demir, hem kuşlar gibi havada süzüldü hem de elindeki fincandan çayını yudumladı. Demir, o anları ise kamerasıyla kayıt altına aldı.

Haber Merkezi İHA
Hem uçtu hem çayını içti.
Hem uçtu hem çayını içti.

Yamaç paraşüt tutkunları İnegöl’e bağlı Kocakanak köyünde 950 metre yükseklikte uçarak doğanın tadını çıkardı. Fatih Demir, arkadaşlarıyla birlikte karlı yollardan zirveye çıktı.

MANZARANIN TADINI ÇIKARDI

Burada bir süre bekleyen paraşüt tutkunları, kendilerini uçuracak olan rüzgarın çıkmasını bekledi. Tüm tedbirlerini alarak havalanan Demir, kar manzarasının tadını çıkardı. Bununla yetinmeyen genç, yanında getirdiği termostaki çayı da fincana koyup hem uçmanın hem de çay içmenin keyfini çıkardı. Demir, o anları ise saniye saniye kamerasıyla kayıt altına aldı.

Yamaç paraşütü için çok güzel bir bölge olduğunu ifade eden Fatih Demir, ileride bölgede paraşüt festivalleri düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

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