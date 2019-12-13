Yanlış yapanın takipçisi olacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalar yaptı. Gül, FETÖ borsası iddialarına ilişkin, “Nerede olursa olsun FETÖ ile mücadele eden Türk yargısında böylesine bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

İDDİASI OLAN BELGESİYLE BAŞVURSUN

Gül, şöyle konuştu: “Ama bu konularla ilgili kimin, hangi iddiası varsa öyle ‘mış’la, ‘muş’la değil... HSK Başkanı olarak söylüyorum, ister bir zümre, ister bir grup, FETÖ ile mücadele eden milletin yargısı olan bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız. Ancak öyle genel ifadelerle yargıya leke sürecek şekilde değil, somut bilgiyle, belgeyle kim yapıyorsa, hangi avukat yapıyorsa bu konuda HSK’ya müracaat etmesi halinde milletimiz adına sonuna kadar takipçisi olacağız.”

YARGIDA OLUŞUMA İZİN YOK

“Yargı içerisinde grup” iddialarına da cevap veren Bakan Gül, “Geçmişte olduğu gibi vesayetçilere selam duran, brifingde esas selama geçip cübbesini ilikleyen yargıçlara izin vermediğimiz gibi FETÖ’cülerle de sonuna kadar mücadele ettik. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir çetenin, hiçbir oluşumun eline terk etmeyeceğiz, bu konuda hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz. Bu konuda da hangi grup, hangi çete varsa gelsinler, HSK Başkanı olarak söylüyorum, sonuna kadar mücadele etmeyi yine burada taahhüt ediyorum. Yargının ideolojisi yoktur. Yargıyla ilgili birtakım grupların birtakım ideolojilerini, birtakım cemaatlerini oraya taşımak isteyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye artık bir daha bu oluşumlara izin vermeyecektir” dedi.