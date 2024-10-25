Yaralanınca kendini patlattı

TUSAŞ’a yönelik hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yerleşke öncesinde bulunan ilk denetleme noktasında silahlarını araç içinde bir bavulda sakladıkları ortaya çıktı. İki teröristin önceden değiştirdikleri kıyafetler de tesise geldikleri takside bulundu.

KURUMDAN BİLGİ Mİ SIZDI?

Hain saldırı öncesinde Kahramankazan’da bulundukları süreçte, tesise ilişkin veri toplayan teröristler, kurum çevresindeki güvenliğe yönelik de gözlemlerde bulundu. Güvenlik birimlerinin ilk incelemelerine göre “Kurum içinden güvenlik rutinine yönelik bir bilginin dışarı sızmış olabileceği” ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

MESAİ DEĞİŞİMİ BİLEREK SEÇİLDİ

Öğleden sonra saat 15.00 sularında mesai değişimi saatine denk getirilen hain saldırıda, bu saatlerde artan trafik yoğunluğu sebebiyle güvenlik sorgulamalarının hafifletildiği an tercih edildi. Rutin yoğunlukdan oluşan güvenlik zafiyeti sonucunda jandarma noktasını aşan teröristler tesisin personel kapısına geldi. İkincil sayılabilecek bu noktada kadın teröristin taksiden iner inmez ateş ettiği görüldü.

KENDİNİ İMHA ETTİ

Giriş-çıkış kapısından kalabalık gruplar halinde ayrılan TUSAŞ çalışanları, teröristlerin üzerlerine açtığı ateş sonucu paniğe kapıldı. Kurum içine yönelenlerin arasından 2 kişi bu noktada teröristlerin ateşiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Personel kapısında yaşanan çatışmada yaralanan kadın terörist, dizlerinin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadın terörist, tesisin girişinde kendini patlattı. Üzerlerinde C4 olarak bilinen plastik patlayıcı bulunan kadın terörist kendini imha etti. Güvenlik birimleri, C4’ün yapısı gereği çok güçlü bir tetikleyici ısıya ihtiyaç duyması sebebiyle açılan ateşte patlama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Hedef daha çok mühendis vurmaktı

İkinci terörist, turnikelerin olduğu giriş kapısına yöneldi. Hedef gözetmeksizin ateş açarak ilerleyen terörist, bir üst kata çıkarak mühendisleri hedef aldı. Burada daha fazla kalamayacağını anlayan terörist üzerinde bulunan patlayıcıyı imha etti. Olayda herhangi bir rehin alma süreci yaşanmadı. Güvenlik kaynakları, teröristlerin silah, teçhizat ile üzerlerinde bulunan mühimmattan yola çıkılarak patlayıcı ve silahlı eylem konusunda iyi yetiştirilmiş olduklarının anlaşıldığını belirtti.

Taksiciye güven vermişler

TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısında taksi şoförü Murat Arslan’ı da katleden teröristlerin, planlı saldırı öncesinde şüphe uyandırmamak için birkaç gün boyunca gidecekleri yerlere Arslan ile gittiği ileri sürüldü. Terör saldırısının gerçekleştirildiği gün ise yanlarında büyük çantalarla taksiciye giden teröristlerin, gezilerinin bittiğini ve şehirden ayrılacaklarını söyleyerek Arslan’ı çağırdığı konuşuluyor.

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