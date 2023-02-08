Yaralılar tedavi için dört bir yana taşındı

Türkiye’nin 10 ilini etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeden kurtarılanların tedavisi için de tüm illerdeki sağlık birimleri seferber oldu. Bölgeye sahra hastaneleri kurulurken Türkiye’nin dört bir yanından binlerce sağlık çalışanı bölgeye gönüllü olarak gitmek için sıraya girdi. Bölgede özellikle ortopedi ve beyin cerrahisi uzmanına ihtiyaç duyulduğu için onlara öncelik verileceği öğrenildi. Durumu ağır olan yaralılar da uçaklarla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere şehir hastanelerine nakledilmeye başlandı. Nakledilen 63 hasta önceki gece İstanbul’a geldi.

CRUSH SENDROMU ALARMI

9’u yetişkin 2’si çocuk 11 hasta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alınan hastaların tamamında kol ve bacak kırıkları var. Esasen deprem nedeniyle göçük altında kalan hastalar daha çok Crush Sendromu sebebiyle takip ediliyor. Crush Sendromu, ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkan bir durum. Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu görülebiliyor. Kasların aşırı derecede ezilmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda üzücü şekilde sonuçlanabilecek bir sürece ilerleyebiliyor” diye konuştu. Hastaların durumlarıyla ilgili öngörüde bulunmak için erken olduğunu anlatan Yiyit, iki çocuğumuz başta olmak üzere tüm hastalarımızı yakından takip ediyoruz” dedi.

İstanbul’a gelen diğer hastalar da kent genelindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

YAKINLARI AKIN ETTİ

Depremde yaralananların İstanbul’a getirildiğini duyan ve deprem bölgesinde yakınları olanlar, sevdiklerinden bir haber alma umuduyla hastanelere koştu. Adıyaman’a tur rehberi olarak giden İdris Talha Kartal (25) kendisinden haber alamayan yakını Ufuk Can Yurt Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldi. Yakının burada olmadığını öğrenen Yurt, yakınından bir haber alabilmek için diğer hastanelere kontrol etmeye gitti. Ufuk Can Yurt “Hastaneye bilgi almaya geldik. Adıyaman’a tur rehberi olarak gitti. Kendisine ulaşmıyoruz. Yaralıların buraya geldiğini öğrendik o yüzden geldik” dedi.

HOCALARIMIZ İLGİLENİYOR

Adıyaman’da göçük altından çıkarılarak askeri uçakla İstanbul’a getirilen ve tedavi altına alınan 22 yaşındaki Vahit Karlı’nın yakını Hüseyin Uslu da yaralı ve ailesinin deprem anında yaşadıklarından bahsetti. Uslu, Karlı’nın hikayesini şöyle anlattı: “Baba ve iki çocuğu kurtarıldı ancak anne, teyze, dayı gibi akrabalarla ilgili bilgi sahibi değiliz. Şu anda kendisi yoğun bakımda. Enkaz düşmesi sebebiyle bacaklarında his ve sinir kaybı söz konusuydu. Yoğun bakımdaki hocalarımız da konuyla ilgileniyor. Ameliyatları devam ediyor.”

TCG İskenderun Mersin’e taşıdı

Depremde yaralananların bir kısmı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı TCG İskenderun gemisi ile Mersin’e götürüldü. Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına demirleyen gemideki yaralılar, yine sedyelerle hazır bekleyen ambulanslara taşındı. Yaralıların gemiden indirilmeleri sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardımcı oldu. Yaralılarla birlikte 30 refakatçi de Mersin’e geldi. Öte yandan, ilk günden bu yana Mersin’e biri MSB’ye ait helikopter olmak üzere ambulanslar ve sivil araçlarla toplam 217 yaralı depremzede getirilerek, şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Alanya’da 50 depremzede tedavi gördü

Depremin ardından Antalya’nın Alanya ilçesine de yaralılar getirildi. Kaymakam Fatih Ürkmezer, hastanedeki yaralıları ziyaretinin ardından gazetecilere deprem bölgesinden yaralıların kendi imkanlarıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldiğini söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 50 yaralı depremzedenin hastaneye geldiğini ve beşinin yatışının yapıldığını aktaran Ürkmezer, “Vatandaşlarımız acil bölümümüzü deprem bölgemizden gelecek hastalara ayırma hususunda bize destek versinler” diye konuştu.

Kayseri’ye 368 kişi geldi

Deprem bölgelerinden en çok hastanın götürüldüğü şehir ise en yakın kentlerden biri olan Kayseri oldu. Kayseri Sağlık Müdürü Mehmet Erşan şu ana kadar 368 yaralı ve hastayı kabul ettiklerini söyledi. Kayseri’ye gelen yaralılardan 3’ünün hayatını kaybettiğini, 74’ünün yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyleyen Erşan, şu bilgileri verdi: “Bunlardan da 37’si yeni doğan ve çocuk hastalarımız. 80 hastamızı taburcu ettik.”



