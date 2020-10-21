Yargı, Emniyet, TSK’da temizlik: Kriptolara peş peşe operasyon

Farklı semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü telefonlardan mahrem imamlarıyla irtibat sağladığı tespit edilen 21’i aktif görevde 34 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı.

BYLOCK’ÇULAR YAKALANDI

İkinci operasyon ise örgütün Emniyet yapılanmasına yönelik oldu. Biri 2. sınıf emniyet müdürü, biri komiser, 2’si komiser yardımcısı, 3’ü polis memuru olmak üzere 7 ihraç emniyet mensubu ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin FETÖ’ye bağlılığını gösteren kodlamaya göre üst düzey örgüt mensubu oldukları belirlendi. Haklarında FETÖ’cü olduğuna yönelik ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerin ayrıca ByLock kullandığı tespit edildi.

İKİ HAKİM GÖZALTINDA

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun, 11 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatları nedeniyle meslekten ihraç edilmesine dair kararının ardından savcılık dün operasyon için harekete geçti. İhraç edilen hakimler Şerife Şahin ve Göknur Tosun Kayacı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahin Ankara Hakimi iken, Kayacı ise Yargıtay Teknik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

İSTANBUL’DA BASKIN

Öte yandan İstanbul’da TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 31 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi mensubu olmak üzere aralarında muvazzaf albay, üsteğmen ve astsubayın da bulunduğu şüphelilerden 20’si yakalandı.

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