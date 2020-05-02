Yargıda kritik seçim heyecanı: Mayış ayı seçim ile geçecek

Danıştay’ın yeni başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın seçileceği tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Danıştay’daki seçim 5 Mayıs, Yargıtay’daki seçim ise 12 Mayıs’ta yapılacak. Seçimde yarışacak adayların isimleri de netleşmeye başladı. Danıştay Başkanlığı için şu ana kadar 5 isim adaylığını açıkladı. Bu isimler şöyle: 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 4. Daire Başkanı Enver Kaya, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit ve 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman. Yapılacak oylamada, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan isim, Danıştay’ın yeni başkanı olacak.

YARGITAY ÜYELERİ SANDIĞA GİDECEK

Diğer kritik seçimde ise Yargıtay üyeleri sandık başına gidecek. Yargıtay Kanunu’na göre Yargıtay üyeliğinde 5 yılını dolduranlar başsavcılık için aday olabiliyor. Şu ana kadar ise 4 isim adaylığını açıkladı. Yargıtay Başsavcılığı için yarışacak isimler de şöyle: 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Bekir Şahin ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi Veli Dalgalı. Yargıtay Kanunu uyarınca seçimde en fazla oy alan ilk beş isim Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu isimlerden birini Yargıtay Başsavcısı olarak seçecek.