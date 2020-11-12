Yargının performansı çıkarılacak

İş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk uygulamasının ayrıntıları da sunumda yer aldı. Bugüne kadar arabuluculuk uygulaması sayesinde 1 milyon 595 bin 184 uyuşmazlığın 1 milyon 96 bin 475’i anlaşmayla sonuçlandı. İş mahkemelerinde 555 günde karara bağlanan dosyalar arabulucularla 7 günde, ticaret mahkemelerinde 547 gün süren dosyalar ise 10 günde çözüme kavuştu.

Adalet Bakanlığı’nın 2021 bütçesinin sunumunda yargıda atılan adımlara ilişkin önemli ayrıntılar yer aldı. Buna göre, adalet sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik performans ölçümü ve geliştirilmesi için yeni bir sistem oluşturuldu. Bu kapsamda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği bünyesinde Performans İzleme ve Değerlendirme Merkezi kuruldu. Bu merkez, ülke genelinde uzayan soruşturma ve yargılamaları takip edip sorunların çözümü için alınacak tedbirleri belirleyecek. Sorunun hakim, savcı ya da personel eksikliğinden mi, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını tespit edip gerekli çalışmanın yapılmasını sağlayacak. Yine Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen programla performans analiz ekranları oluşturuldu. Bu programla mahkeme ve savcılıklara ait iş cetveli sayıları alınabilirken, derdest dosya sayılarındaki artış ya da azalış grafikleri de çıkarılabiliyor. Söz konusu sistemle “Yargıda Hedef Süre” uygulamasının güçlendirilmesi için de önemli bir adım atılmış oldu.

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GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME VE HAVALİMANINDA MAHKEME

Bakanlık sunumunda ceza infaz kurumlarındaki dijital dönüşüme ilişkin bilgiler de yer aldı. Hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesine ilişkin pilot uygulamanın Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başladığı belirtilirken, 18 ay içerisinde projenin ülke genelinde uygulanması planlanıyor. Görüntülü görüşme imkanının, özellikle hükümlülerin küçük yaştaki çocuklarını ve ceza infaz kurumunun bulunduğu şehir dışında ikamet eden hükümlü yakınlarını rahatlatacağı ifade edildi. Adalet Bakanlığı’nın ilk kez İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirdiği nöbetçi mahkeme uygulamasının sonuçları da sunuma girdi. Buna göre, 7/24 saat hizmet veren iki mahkeme ile savcılık tarafından şubat ayından bu yana 2 bin 500 kişi için yakalama emrine, yaklaşık 1500 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Söz konusu uygulamanın amacının vatandaşların yükünü azaltmak olduğu belirtilerek, “Örneğin ailece yurtdışına çıkmak için gelen bir gurbetçi adli işlemi nedeniyle ailesinden ayrı düşmemiş ve yolculuğunu hep birlikte yapabilmiştir” denildi.

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Lekelenmeme hakkı kurtardı

Vatandaşların mesnetsiz iddialarla soruşturulması ve peşinen suçluymuş gibi şüpheli olarak adli kayda geçirilmesinin önüne geçmek için “Lekelenmeme Hakkı”nı daha güçlü bir güvenceye kavuşturan önemli bir düzenleme yapılmıştı. 25 Ağustos 2017’den bu yana 438 bin 896 ihbar dosyası açıldı. Ancak Lekelenmeme Hakkı sayesinde savcılıklar, ihbar dosyalarından 278 bin 206’sını soyut ve dayanaksız bularak “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.