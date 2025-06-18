Yargıtay evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek gönderen kişiye 'cinsel taciz'den verilen cezayı bozdu

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kişi, hoşlandığı kadının evine "hep aklımdasın" notuyla çiçek gönderdi. Farklı tarihlerde kadının oturduğu sitenin etrafında da aracıyla tur atan kişi hakkında şikayet üzerine "cinsel taciz" suçundan dava açıldı.

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında, sitenin etrafındaki güvenlik kameraları incelendi.

Görüntülerde, sanığın farklı tarihlerde aracıyla kadının ikamet ettiği sitenin çevresinde dolaştığı, bazen de aracıyla yol üzerinde bir müddet beklediği tespit edildi. Ayrıca, kadının evine gönderilen çiçekte de sanığın ad ve soyadının baş harflerinin yazılı olduğu anlaşıldı.

"İnşaat için arazi bakıyordum" savunması

Mahkemedeki savunmasında müteahhitlik yaptığını söyleyen sanık, sitenin yakınlarında inşaat yapmak için uygun arazi baktığını, kadını rahatsız etme amacının bulunmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanığa "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin kararında sanığın, cinsel amaçla hareket ederek katılanı fiziki takip ettiği, "hep aklımdasın" notuyla çiçek göndererek de bu amacı ortaya koyduğu belirtildi.

"Cinsel taciz" suçundan verilen ceza bozuldu

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanığın eylemlerinin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğuna işaret ederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Yeniden yargılama yapan Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay kararına uyarak sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

Müvekkilinin suçsuz olduğunu öne süren sanık avukatı, şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiğini belirterek, bu karara da itiraz etti.





Dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını onadı. Eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığına işaret edilen kararda, "Eyleme uyan suç vasfıyla yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.







