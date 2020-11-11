Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yargıya Bilim Kurulu
ANKARA

Yargıya Bilim Kurulu ​

Yargıya Bilim Kurulu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Gül, 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 3 bin 947 olduğunu belirtti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Adalet Bakanı Gül: Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız
  • FETÖ ile mücadele vurgusu yapan Gül, “Yargı, bugüne kadar 289 darbe davasından 279’unun ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir” dedi.

Bakan Gül, 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 3 bin 947 olduğunu belirtti. Gül, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin yargı sistemine kazandırılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Gül, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarıyla ilgili kapsamlı bir ceza adaleti reformu üzerinde çalıştıklarını ve bu kapsamda akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturduklarını bildirdi.

Bakanlık duyurdu: Cezaevlerinde gardiyan olmadan işlemler yapılabilecek
EKONOMİ
Bakanlık duyurdu: Cezaevlerinde gardiyan olmadan işlemler yapılabilecek
Abone Ol Google News
Anne vasiyeti

Anne vasiyeti

​Teknik direktörlük görevini reddedip yardımcı antrenör oldu.
İstanbul ve Ankarada 65 yaş kısıtlaması

İstanbul ve Ankara'da
65 yaş kısıtlaması

Vakalar artınca ek tedbirler alındı.
Karabağ konuşuldu

Karabağ konuşuldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü.
Türk askeri<br>Hocalı'ya konuşlanmalı

Türk askeri
Hocalı'ya konuşlanmalı

TSK barış ve istikrarın güvencesi olur.
Ağır hasta sayısı artıyor

Ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.
Biden'a tebrik mesajı

Biden'a tebrik mesajı

​Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekti.

Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

Bakan Elvan'dan <br>ilk mesaj

Bakan Elvan'dan
ilk mesaj

Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz.

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.