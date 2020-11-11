Yargıya Bilim Kurulu ​

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2021 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

GÜNDEM Adalet Bakanı Gül: Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız

FETÖ ile mücadele vurgusu yapan Gül, “Yargı, bugüne kadar 289 darbe davasından 279’unun ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış ve 4 bin 154 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir” dedi.

Bakan Gül, 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 3 bin 947 olduğunu belirtti. Gül, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin yargı sistemine kazandırılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Gül, soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarıyla ilgili kapsamlı bir ceza adaleti reformu üzerinde çalıştıklarını ve bu kapsamda akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturduklarını bildirdi.